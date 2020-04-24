愷樂曾鬆口叫羅志祥做「我男朋友」　網民：不小心講了真話

周揚青和羅志祥（小豬）結束9年感情，男方被踢爆和旗下女藝人有「長期不正當男女關係」，愷樂（蝴蝶姐姐）捲入分手風波，昔日雙方互動被挖出。除了愷樂曾自認暗戀小豬多年、曾幻想跟對方在一起，再被人翻出曾在訪問中脫口叫小豬做「我男朋友」。

愷樂曾在訪問時，脫口叫小豬做「我男朋友」。（影片截圖）

愷樂曾在活動上提到自己主持節目時，就會有男明星做出很喜歡她的節目效果，表示小豬會表現出有點吃醋的樣子，她當時鬆口說了一句：「然後我男朋友就跟我說要好好工作」，引來現場嘩然，她馬上意識到自己講錯，連忙改口說：「不是啦，是我老闆（羅志祥）要我好好工作」，又稱說只是說太快一時口誤。重看當日片段，網友都覺得內情並不簡單，愷樂並非一時口誤，網民留言說：「不小心講了真話！」

愷樂和小豬合作多年，不時在節目上搞曖昧，大方戴對戒、十指緊扣、穿情侶裝拍照、互相示愛等等，感覺就像真正的情侶一樣。二人傳緋聞多年，但從不承認戀情，對外以兄妹相稱，後來成為老闆跟旗下藝人的關係。

羅志祥與愷樂合作做主持多年，在節目上互動曖昧，不時因此而傳出緋聞。（羅志祥微博）

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