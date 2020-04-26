「蝴蝶姐姐」愷樂IG認錯Post狂刪留言　曾曬Hermès袋不輸周揚青

「蝴蝶姐姐」愷樂被羅志祥前女友周揚青公開點名驗性病後，昨晚（25日）終於在IG出Post道歉文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起。還有所有愛我的人說聲對不起～」此舉，被不少網民解讀為間接承認與其老闆羅志祥的「不正當關係」。在愷樂發文4小時後，即有3萬多條留言，她更被網民發現一直在刪留言，引起眾怒！

愷樂在深夜出文後即刪網民留言！（IG/@butterfly092288）

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網民威力強力！（IG截圖）

不少網民都指她的道歉文毫無誠意，更直指她竟然在「對不起」後，加一個波浪符號「～ 」，根本不知道要檢討。當中，更稱她刪留言何必又開留言功能：「真心想道歉 麻煩不要刪評論」、「還會刪留言？那妳出來道歉意義何在？演給人看是嗎？」、「不能怪他（她），要怪就就包包種類太多」和「是打算刪留言刪到天亮是不是」。目前該Post的留言數字依然一直上升，相信愷樂刪留言的速度一定不及網民的威力！

愷樂多年純情的形象被毀！（IG/@butterfly092288）

愷樂真的有很多名牌手袋呀！（IG/@butterfly092288）

真係好鍾意包包！（IG/@butterfly092288）

點撃下圖睇留言以及愷樂的名牌包包！