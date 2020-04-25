「蝴蝶姐姐」愷樂潛水2日　IG認錯：向周揚青小姐說聲對不起

羅志祥與內地網紅女友周揚青交往9年，日前被女方發表「毀滅式」公開信，數臭其過往超荒唐的淫亂私生活，羅志祥前後兩次向周揚青鄭重道歉。而被周揚青公開點名驗性病的「蝴蝶姐姐」愷樂潛水2日，終於在今日（25日）晚上11時22分在IG Post道歉文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起。還有所有愛我的人說聲對不起～」她此舉，疑似承認與其老闆羅志祥的「不正當關係」。

愷樂終於發文道歉！（IG截圖）

周揚青更揭羅志祥與旗下女藝人有不當關係，外界猜測指的是簡愷樂（蝴蝶姐姐）–（左）（IG@butterfly092288）

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在周揚青的分手文中，她指小豬的私生活淫亂，包括每一晚都有可以帶到酒店的女生、跟旗下藝人和化妝師有不正常關係以及「多人運動」等種種指控。而在周揚青的IG，曾有網友留言建議周揚青去檢查性病，周揚青回覆留言謂：「我分手馬上就去檢查了 我沒有。」之後她更應其它網友的要求，直接把愷樂的IG帳號標籤到留言區。

周揚青分手後已爆喊兩次。（Instagram/@gracechowwwww）

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羅志祥周揚青分手 細數小豬黑歷史裸聊、抄襲成癮未算最誇

雖然周揚青的正文中也沒有直接指出任何一個她與小豬以外的相關人士名稱，但顯然羅志祥「旗下藝人」中，女的就只有愷樂一個。而周揚青把愷樂的IG帳號標籤，幾乎是默認愷樂就是與小豬有不正當關係的人。如今，愷樂又發文道歉，幾乎就是承認一切！對此，更有網民寸爆她指：「你可以正大光明跟豬在一起啊，恭喜你，終於」、「做小三很爽」、「記得去做身體檢查唷！」和「這樣是默認嗎？」等等，看來愷樂多年單純的形象亦徹底被毀滅！

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