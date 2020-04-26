【鬢邊不是海棠紅】于正指因羅志祥事件成熱搜　影響劇集收看意欲

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羅志祥(小豬)出軌事件，成為全城熱話，而小豬前度女友周揚青，大爆小豬的荒唐私生活，又指小豬旗下唯一女藝人愷樂，跟小豬有不正常關係，當事件鬧得沸沸揚揚之際，內地金牌劇集出品人于正竟然也摻上一腳，指劇集《鬢邊不是海棠紅》受到小豬事件影響，觀眾忙於追看小豬醜聞，欠缺了看劇意欲。

黃曉明和佘詩曼在《鬢邊不是海棠紅》中，飾演一對夫妻。（劇照）

羅志祥跟周揚青鬧翻，更被對方大爆喜愛「多人運動」，又跟愷樂有不正常關係，加上每天也有女星加入戰團，聲稱跟小豬有不尋常關係，百分百精彩過電視劇。于正出品的內地劇《鬢邊不是海棠紅》近日大結局，但成績不似預期，于正發文表示「說實話我們已經盡力了，奈何最近渣男太多，熱搜忙著給各位女性朋友們提醒防禦，我的就不瞎湊什麼熱鬧了，畢竟保護女性更加重要吧。」不過于正最後表示，戲劇是不會散場的，很快就會在《大唐女兒行》再見，于正不但為《鬢邊不是海棠紅》收視開脫，更乘機宣傳新劇，一舉兩得。

于正表示劇迷去了追看羅志祥出軌醜聞，令劇集收視受到影響。（于正微博）

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台女星愷樂陷入小三風波，事業岌岌可危。（愷樂IG）

羅志祥出軌醜聞，被形容精彩過電視劇。（羅志祥IG）

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