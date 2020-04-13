【夫妻的世界】于正獲靈感完成出軌劇　網民期待佘詩曼演正印角色

韓劇《夫妻的世界》熱播，掀起了一片追劇熱潮，內容大致是講述渣男丈夫出軌，小三更懷上身孕，大婆金喜愛展開復仇大計，劇情懸疑緊湊，口碑不俗，而《延禧攻略》出品人于正，近日自爆正在追看《夫妻的世界》，從中獲得靈感，並完成了一個關於中年夫婦出軌的劇本，又聲稱相信比起原著寫得更加好，究竟男女主角及小三角色由誰人飾演，下文自有分曉。

《夫妻的世界》中金喜愛飾演大婆池善雨。（劇照）

阿佘演技出色，又到了輕熟女年齡，十分適合演金喜愛的大婆角色。（佘詩曼微博圖片）

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近日熱播的韓劇《夫妻的世界》，由金喜愛和朴海俊主演，飾演一對表面完美的夫婦，實則丈夫外邊卻有年青小三韓素希，而且小三更懷有身孕，東窗事發後，金喜愛情傷下展開復仇大計。該劇改編自英國BBC One的電視劇《Doctor Foster》，獲得不少劇迷追捧，內地金牌製作人于正也是粉絲之一，他表示兩齣劇集都有追看，大讚《夫妻的世界》的金喜愛，「演技真是沒話說，50多了還這麼有魅力，細節處理到位，比之英國版絲毫不差，同時又有自己特點，這是藝人需要學習的。」

于正表示睇緊《夫妻的世界》，又已經完成了一個關於出軌的劇本。（于正微博圖片）

韓劇《夫妻的世界》（于正微博圖片）

英國BBC One的電視劇《Doctor Foster》（于正微博圖片）

于正表示內地除了少男少女的甜寵劇之外，也該有像《夫妻的世界》的劇集出來，又指BBC版本第二季強差人意，他坐言起行寫了新劇本，「我剛寫了個關於出軌的(劇本)，我覺得會比它好看。」最難的反而是找到合適的演員，于正表示「畢竟成熟的演技是需要閱歷，很多細節年輕演員是無法get，也不是天賦能彌補的，這個時代還是需要爽劇。」

《夫妻的世界》中韓素希飾演小三呂多景。（劇照）

白鹿外貌身材，更勝過韓素希。（白鹿微博圖片）

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其實曾跟于正於《延禧攻略》及《鬢邊不是海棠紅》合作的本地演員佘詩曼，正符合演出這部仿如內地版《夫妻的世界》的劇集，阿佘外貌青春，顏值爆燈，卻有著輕熟女的閱歷，而且演技也是無容置疑，跟于正又合作無間，要挑戰劇中復仇大婆的角色，肯定是最適合的人選。至於小三角色，在于正旗下女藝人中，25歲的白鹿，屬於年青性感尤物，演出勾引別人丈夫角色就甚具說服力。反而要找到飾演中年渣男演員較難，皆因于正旗下男星如許凱、宋威龍等年齡不符，唯一是42歲的聶遠跟阿佘最合襯，若然劇集最終能夠開拍，有阿佘加持，定能再創口碑佳績。