羅志祥是賈寶玉？精神科醫生借《紅樓夢》揭真相：他沒愛過周揚青

羅志祥（小豬）與交往9年的網紅女友周揚青分手，引發關注，也令人對藝人私生活混亂咋舌。台灣精神科醫生沈政男在Facebook上分析，認為小豬與一般常見的花心男不同，而屬於是紅樓夢裡的主角「賈寶玉」型——就是喜歡享受在女人堆裡廝混的快感，除非能夠遇到像是賈寶玉母親王夫人一樣的女人，可以充分包容他，否則很難進入婚姻。

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沈政男表示，看了周揚青寫的千字文分手信，周揚青認為小豬在交往過程中對她很好，會經常聊天聊到深夜、帶她回家見父母、陪她過節等，認為小豬應該是真的愛過她，不理解為何愛她又會傷害她，但沈政男卻認為「小豬沒有真的愛過你。」

周揚青分手信全文：

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沈政男認為，小豬就是一個賈寶玉型的男人，容易混在女人堆裡，婆婆媽媽姊姊妹妹，甚至阿姨阿姑堂姊表妹，平常可以相處，聊天吃零食講到半夜三更，就好像閨蜜。而一旦發生情愫了，也是可以輕易越過那條紅線，聊進了倫理的禁區去，就像賈寶玉除了愛著林黛玉，與婢女襲人等多人都有性關係。

沈政男分析「花花公子有好幾種」，最經典是唐璜，這類人是情場上的掠奪者，到處找尋獵物，收集戰利品，以滿足自戀需求，他們通常充滿魅力，追求手段高明，然而只要目標到手，就很快把注意力轉向下一個倒楣的對象。李進良應該是這一類花花公子。

另一種是西門慶，基本上是肉慾取向，跟唐璜不一樣，後者是奪取感情，不一定相當好色。這類人，李宗瑞堪可比擬。當然也有兩者的綜合體，靈肉都要，而且一再掠奪，橫掃千軍，只因天賦異稟，又環境有利，比如陳冠希。陳冠希是最可怕，吃飽喝足還要拍下照片來炫耀。

周揚青的微博小號仍然有不少與羅志祥的甜蜜私訊對話：

而小豬的賈寶玉型，不像前述三種多少都有自戀傾向，賈寶玉沒有想要征服姑娘與丫鬟，因為他本來就是小王子，而是他就是喜歡軟玉溫香，沉醉其中，而且愈多愈好：「不是所有花花公子、情場獵人，都願意花大把時間聊手機、寫私訊」對他們來說那太浪費時間了，也沒什麼樂趣可言，但小豬卻樂在其中。

這些可以從小豬也與其他女人聊手機、傳私訊到深夜來證明，沈政男認為，周揚青會認為小豬對她很好，很多男人剛追女友時，願意陪著聊天聊到半夜，但能夠這樣連續做到9年的，實在很少見，小豬這樣確實是對她不錯，但並不代表小豬真的愛她，因為他對別的女人也這麼做。

「賈寶玉能不能真的愛人？當然可以。你看小豬對待母親，那就是真愛。」

沈政男稱：「賈寶玉能不能真的愛人？當然可以。你看小豬對待母親，那就是真愛。」小豬與母親非常親密，多次在公眾場合舌吻，引起爭議（網上截圖）

沈政男分析，男人三妻四妾，大部分時候滿足自戀心，帶來征服與掌控，但賈寶玉不是，就只是迷戀軟玉溫香，好像幼兒迷戀乳香，有奶就好。這類人或許就這樣到處依附過了一生，但也可能真正找到一個可以收服自己的人，就好像母親收服幼兒一樣。

而事發後，愷樂出來道歉，但她會與小豬分手嗎？沈政男認為，愷樂沒想要改變小豬，而是耐心等待他長大成人，知道真愛只要一個，就夠了。愷樂比較像母親，可以容忍小豬的一切，「等他長大後，真的來愛我。」

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