新垣結衣停工一年唔憂做　只靠拍廣告搵賺錢都輕鬆搵4億

出道19年的新垣結衣（結衣BB）有「國民老婆」稱號，出道至今紅足咁多年。在2016年拍攝的劇集《逃避雖可恥但有用》再將她人氣推上高峰。近幾年無論是影視作品和廣告都接到「手軟」，上年2019年相隔7年再次拍攝寫真集，推出後一度成為熱話。

新垣結衣人氣只升不跌，早前有網友就尋回她昔日的水着照放上網，又引起一陣騷動。（網上圖片）

大家若有留意，現年31歲的結衣BB在2019年影視已經開始減產，對上一部演出的電視劇作品是2018年《無法成為野獸的我們》，同年的電影則是《空中急診英雄》。到現時為止已經有超過一年沒有新的影視作品登場，因而引起外界很多的揣測，有指結衣BB希望有一個空檔假期休息、另外有說話她是為了想結婚和產子。

好可愛呀！（IG@aragakiyui_fanspage）

雖然這些傳聞並未能證實，不過無阻她的吸金能力。據日媒所指過去一年，結衣BB目前擁有七至八份代言合約在手，單是代言產品已賺得逾4億日圓（約2,880萬港元）的收入。另外結衣BB廣告身價達6千萬日圓（432萬港元），憑著接拍廣告，為她帶來不少收入。

好多人都想做佢男朋友或者老公！（Instagram：@aragakiyui_fanspage）

可能大家會有一個疑問，結衣BB所屬的事務所為何會不給她壓力，強迫她接拍劇集。事源幾年前結衣BB所屬的事務所被爆出師妹能年玲奈和清水富美加與公司有合約糾紛，再加上日本傳媒透露結衣BB也有意離巢，所以為了讓公司目前唯一王牌繼續留在公司，當然不能強迫結衣BB繼續接拍影視作品。

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