【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼懶理結局收視下滑　學繪畫保持童真心

藝人佘詩曼（阿佘）最近受羅志祥分手事件影響，當然原因不是她牽涉在內，而是她演出的內地劇《鬢邊不是海棠紅》，早前播出大結局時候被羅志祥分手事件影響。正常情況之下結局時候收視會上升，但結局那一天收視竟然下滑了。金牌製片人于正在微博發文責罵：「說實話我們已經盡力了，奈何最近渣男太多，熱搜忙着給各位女性朋友們提醒防禦，我的就不瞎湊甚麼熱鬧了，畢竟保護女性更加重要對吧？何況戲劇是不會散場的，很快我們就會…」于正言下之意收視下滑矛頭直指因為羅志祥拖累。溫馨提示于正曾監製過不少爆紅劇集，就像《延禧攻略》、《皓鑭傳》等。

大家有冇睇阿蛇劇中表演？（劇照）

雖然結局播出，收視不如理想，但演員只能演好角色。而現在疫情關係，演藝圈大部份工作都需要停工，所以很多藝人便有了空餘時間去做一直想做的事情。阿佘趁著這空檔選擇學習繪畫，昨天（27日）她IG發布了一張她照片，表示是她親手畫的，不少網民大讚畫功可愛，連鄭希兒亦忍不住留言說：「妳都係童真style」阿佘也有回覆說：「Always，haha」看來阿佘一直抱有童真的心。

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