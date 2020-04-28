羅志祥銀包曾被媽媽偷放記號安全套　豬媽：想知他是否處男？

上周四（23日）周揚青在微博發長文宣布與羅志祥已分手，並大爆男方出軌以及不檢點行為，引起兩岸三地熱議。時隔多日，事件繼續在網絡發酵，羅志祥以及相關藝人的「歷史」被不停翻出，而10年前，他與媽媽一起上節目時，曾透露媽媽在他錢包內放保險套，目的是檢測他是否是處男。

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在2010年《沈春華Life秀》中，羅志祥表示媽媽希望他考上大學、當完兵回來之後才拍拖，但在未讀大學之前，媽媽曾在一次看完電影後，突然問自己「你是處男嗎」，當時令他有些不知所措。羅志祥續指到，有時媽媽的觀念令他很矛盾：「尤其打開皮包，裡面怎麼會（有）一個保險套。」那時羅志祥已高中畢業，開始以四大天王團體進行活動，但他坦言反而不敢用，因為媽媽有在保險套上做標記，無辦法替換，而羅媽媽說自己的用意是「想證實他是不是處男」。

羅志祥自爆媽媽在銀包內放做有標記的保險套，想知道他是不是處男。（視頻截圖）

一旁的羅志祥為媽媽解圍道：「她可能放這個也在叫我說要懂得保護，對女孩子負責，因為很多男生可能在一時興起的時候就亂了。」結果最後羅志祥都沒有用這個保險套，他說：「我自己去買」。

羅志祥指媽媽這樣做是提醒自己要保護女生。（視頻截圖）

同時，羅媽媽還補充道：「因為有時候我會告訴他，別人的女兒也是女兒，不是說別人的女兒不是女兒，你要珍惜，想人家養育人家小孩的辛苦路程，你要對人家負責任，所以交了就是交，不交就不要交。」然而，現在看來，這番說話真是有些諷刺，網友都紛紛留言稱「好打臉（自打嘴巴）」、「家教恐怕就有問題」、「我也覺得他媽媽的意思是：你可以隨便睡女生，但一定要戴套免得染病」等。

網友對於羅媽媽的這個舉動有很多見解。（微博截圖）