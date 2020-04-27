周揚青跟羅志祥分手贏盡網民支持　帶挈網店3日袋近500萬

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青（Grace）公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背着她「偷吃」，男方形象插水，小豬跟旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）先後發文公開向周揚青道歉。小豬被飛出內地節目，事件令他責失至少9000萬港幣。而另一邊廂的Grace，就得到網民同情，帶挈網店大賺。

小豬事件影響收入大減。（Instagram@showlo）

小豬本來正在深圳的酒店進行14日隔離，準備參與節目拍攝，不過突然爆出事件，內地兩個綜藝節目《創造營2020》和《極限挑戰》分別在微博宣布撤下小豬的相關內容。網民估計小豬現已被節目解約，以每季10集節目酬勞約為4200多萬人民幣（約4597萬港元）計算，他最少損失9000萬港元。另外，小豬近年多在內地發展，擔任多個知名品牌代言人，如今形象重創，不但有機會代言解約，品牌更可能向他索取後續的代言賠償金。另外，小豬跟愷樂做主持的台灣綜藝《娛樂百分百》被傳會炒走二人，收入受重創。

相反，Grace的網店被帶挈大賺。（Instagram@gracechowwwww）

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相反，事件令Grace得到網民的同情。Grace一直有在網上賣時裝，在她公開分手信後，她旗下的網店一口氣上架十多款新裝，網民紛紛在她的網店買衫以示支持，據知，網店3天內營收已經超過450萬人民幣（約492萬港幣），可見網民威力強勁。