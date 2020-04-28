碧咸嫂Victoria搶佔公共資源遭狠批：用納稅人錢支持妳失敗生意？

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，全球經濟遭受重創。碧咸太太Victoria Beckham也於上個月關閉倫敦所有品牌門店，僅維持電商銷售。對於員工被迫放假兩個月，Victoria表示自己也放無薪假，並捐出20%營業額於防疫工作。

然而，據外媒報道，Victoria近日向政府申請了20萬英鎊（約193萬港元）的企業無薪假補助，讓英國政府保障員工在6月前不失業並補貼80%薪資，換言之，就是讓納稅人為其員工每月高達2500英鎊的薪水支付80%。

實際上，碧咸夫婦身家高達3.35億英鎊（約32.3億港元），在英國、美國均有豪宅，衣食住行都是頂級，上個月更豪擲百萬為大仔Brooklyn Beckham慶生，現在卻搶佔公共資源，因此引起大批英國公民強烈反感，著名主持人Piers Morgan更直接表明：「不好意思，這令我作嘔。如果你真的關心國民保健署，那為什麼要拿國民保健署目前迫切需要的納稅人的錢，去令你的員工休假，以及支持你失敗的生意？你又不需要。向我們炫耀自己多麼有錢，多麼成功，無薪假補助不是給你們這樣的富豪。」據英國《每日郵報》（Daily Mail）稱，Victoria名下公司已連續虧損4年。

Victoria Beckham於2008年創立同名品牌。（Instagram@victoriabeckham）

有知情人士透露，對於網友的此番態度，Victoria表示沮喪，她認為自己做的事是很多公司和企業正在做的，但自己卻遭到抨擊是不公平的，也沒想到反響會這麼嚴重。據悉，Victoria聽從顧問的建議，停止在IG發布「炫耀」的照片，也不再上傳一家人在價值615萬英鎊（約5933萬港元）豪宅中居家隔離的動態。

碧咸夫婦身價高達3.35億英鎊（約32.3億港元）。（GettyImages）

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