【潮流日常】碧咸嫂人美心善　捐20%化妝品利潤助疫情受影響家庭

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「碧咸嫂」Victoria Beckham作為全球最具影響力的名人之一，經常都親力親為做善事幫助有需要的人。近日，Victoria宣布旗下的美妝品牌Victoria Beckham Beauty將會把淨銷售額的20%捐出，幫助因疫情受影響的家庭度過難關。

Victoria人美心善，希望幫助因疫情受影響的家庭度過難關。（Instagram：@victoriabeckhambeauty）

不少美妝品牌都因疫情影響面對工廠停工的問題，要被迫延遲推出今年的春季產品。Victoria日前則在社交網站宣布，旗下的美妝Victoria Beckham Beauty將會推出新色號的王牌眼影盤，只希望能在苦澀中帶來一絲的快樂。

Victoria Beckham Beauty將會推出新色號的王牌眼影盤，只希望能在苦澀中帶來一絲的快樂。（Instagram：@victoriabeckham）

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另外，Victoria並不忘為疫情出一分力，宣布將品牌賺得的20%淨銷售額分別捐給Feeding America和Trussell Trust兩間機構，幫助在疫情期間陷入困境的美國和英國家庭。

Victoria旗下的美妝品牌宣布Victoria Beckham Beauty將品牌賺得的20%淨銷售額分別捐給Feeding America和Trussell Trust兩間機構。（Victoria Beckham Beauty官網）

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