【多圖】郭書瑤深夜發布「喊包」樣　真相竟令網友笑翻

「MK」這名詞大家不陌生，作為80或者90後的人相信大家曾經必定做過「MK」的事情。而「MK」定義很廣泛，例如衣著、行為等。其中一個「MK」行為便是自拍自己哭的樣子再放上網，估唔到藝人郭書瑤都有做。

瑤瑤喊到咁，睇到都心痛。（IG：yaokuo）

29歲的郭書瑤（瑤瑤）擁有童顏稱號，更以身材豐滿而廣受關注。昨晚（29日）她突然在IG發布了一張照片，照片中的她是在流淚，樣子顯得好可憐。一眾網友便擔心是否她發生什麼事，網友的留言「發生什麼事。」、「別哭、別哭」、「妳怎麼了？要開心點，少點悲傷」，不過很多網友應該沒有認真看清楚她內文說什麼，衝動留下了這些關心的說話。

瑤瑤身材好好。（IG：yaokuo）

但是只要留心看內文，瑤瑤其實有解釋流淚的原因，她說：「最近體驗到情緒跟身體可以有多矛盾，我真的不是一個很容易哭的人，但內傷（體內拉傷）會讓人在笑的時候痛到飆淚， 最近要抵制會讓我笑的人接近。」原來她只是做完運動拉傷，不想有人引她發笑令她痛到哭出來。

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