25歲Gigi Hadid驚傳懷孕5個月　與Zayn Malik分分合合終開花結果

美國新生代超模Gigi Hadid剛剛在上周過了25歲生日，她在IG Post了一系列與家人在屋企慶生的照片，除了細妹Bella Hadid之外，男友Zayn Malik亦在場。今日（29日）外媒爆出原來Gigi已經懷孕20周的消息，即將升格做媽咪！

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Gigi Hadid剛剛在上周過了25歲生日。（IG@gigihadid）

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Gigi與男友Zayn在2015年合作拍攝MV而擦出愛火，兩人拍拖後經常在公開場合大曬恩愛，私底下更頻頻放閃。Gigi曾在接受訪問時透露與Zayn一拍即合：「我們只聊十分鐘就知道彼此是對的人，當時我就偷偷覺得他很可愛！因為彼此的幽默感很像，所以我們在很短的時間內就產生共鳴。」不過兩人亦經歷數次分分合合，2018年更一起發表分手宣言，直至去年年底復合之後就感情穩定。

Gigi與男友Zayn在2015年開始拍拖，但期間經歷數次分分合合，直至去年年底復合之後就感情穩定。（Getty Images）

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如今Gigi傳出懷孕20周的消息，有粉絲推算其實她早在去年已經懷孕！今年年初Gigi在時裝周行騷時被外界批評身形發福，更指她靚樣大崩壞，原來當時她是大肚行騷！雖然Gigi同Zayn都未有親自公布喜訊，但一班粉絲都紛紛留言送上祝福！

今年年初Gigi在時裝周行騷時被外界批評身形發福，更指她靚樣大崩壞。（微博圖片）

Gigi一向好Fit。（Getty Images）