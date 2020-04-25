Kylie Jenner豪擲3億買洛杉磯豪宅　近兩萬呎新屋擁私人網球場

現年22歲的美國真人騷女星Kylie Jenner雖然年紀輕輕，但非常有生意頭腦，她利用自己的社交媒體影響力創立自家美妝品牌，經營得有聲有色，更連續兩年成為全球最年輕的億萬富豪，相當犀利！日前Kylie在IG Post出兩張靚相，同時公開了早前她斥資3650萬美元（約2億8288萬港元）買入的洛杉磯新屋！

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Kylie Jenner將自家美妝品牌經營得有聲有色，成為全球最年輕的億萬富，而她的家姐Kendall Jenner更是新生代超模，兩姊妹都好犀利！（IG@kyliejenner）

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相中穿上白色貼身長裙的Kylie趴在梳化上，身後的落地窗可見大屋的戶外環境，包括泳池、室外娛樂區、巨型的棕櫚樹等等。據知豪宅位於洛杉磯Holmby Hills，屬當地出名的豪華社區。豪宅原價4500萬美元（約3億4875萬港元），Kylie最後成功劈價，以3650萬美元（約2億8288萬港元）買入。

穿上白色貼身長裙的Kylie趴在梳化上，身後的落地窗可見大屋的戶外環境。（IG@kyliejenner）

點擊下圖睇Kylie在豪宅的生活：

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大屋佔地15,350平方英呎，有7間臥室、14個浴室及20個停車位，還設有巨型廚房、室外泳池、戶外投影屏、家庭影院、酒吧、遊戲室、健身房、籃球場及網球場等。此外，還擁有兩個自帶後院及獨立入口的客房，以及供保鏢居住的獨立臥室，以便為住宅提供24/7的即時安保服務。大屋外部以深灰色的瓷磚為主，台階同牆身都有照明，室內裝飾採用淺色牆身，並鋪有地氈，現代化的設計處處可見豪華細節。不少網民都表示超羡慕Kylie 22歲就擁有超巨型豪宅，亦有人笑言沒想到億萬富豪買樓都要講價！

不少網民都表示超羡慕Kylie 22歲就擁有超巨型豪宅。（Zillow）