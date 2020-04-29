【多圖】「最美空姐」IG被駭客入侵　經歷驚慌72小時：擔心憂鬱

IG被入侵，真係會好驚。（IG：joeytng）

馬來西亞的美女Joeytng除了工作是空姐之外，更是一名網紅，憑著甜美笑容俘虜萬千粉絲。身兼多職的她還是一名健身教練，常常在個人社交網站拍片教人做健身分享健身心得和展示她的成果，多年來在IG累積了接近21萬粉絲。可是最近在她身上發生了一件令她差一點崩潰的事情，就是擁有接近21萬粉絲的IG被黑客入侵，一夜之間所有回憶全毀，最後還被騙走約3千多港元。

她接受《香港01》訪問時 ,他解釋了被駭客要求給錢的過程：「剛開始駭客要我馬上匯款以索回帳號，情急之下通過朋友的Bitcoin 帳號匯款。第二天早上去報警，有了一份警方備案錄，IG 公司開始行動，用了3天解決問題。」

經歷了接近72小時的折磨，她終於拿回這個帳號，她發文說：「回來了！回來了！回來了！ 冒了將近72小時的冷汗對抗恐怖的駭客襲擊，帳號已安全索回！再次謝謝所有的幫助，一定一定銘記在心，愛大家。」

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