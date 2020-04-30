李子柒成YouTube首位中文創作者訂戶破千萬　網友：火是必然的！

內地「網紅」李子柒憑藉拍攝手工藝與美食短片而爆紅，通過製作過程宣揚中國傳統文化，深受海內外網友喜愛。

今日（28日），李子柒於YouTube的粉絲量突破1000萬，成為首個於該平台粉絲破千萬的中文創作者。

李子柒於2015年開始拍攝短視頻，2017年正式組建團隊，同年6月獲得新浪微博超級紅人節十大美食紅人獎；8月起委託海外運營商發布視頻，目前海外粉絲逾1400萬，單平台追蹤人數已破千萬，累積全球粉絲過億，當中播放量最多的是2019年春節發布的年貨零食合集，觀看量高達5200幾萬。

李子柒成為YouTube首個粉絲破千萬的中文創作者。（YouTube截圖）

之所以如此受海外粉絲追捧，而且幾乎零負評，皆因李子柒有別於其他藉助賣衫、帶貨、直播等走紅的網紅，實際上，她更似是一位「文化創造者」。李子柒的短片中呈現的都是農家田園生活，從做麵包窯、竹子家具、文房四寶、服裝、扎染，到烤全羊、釀酒、釀造黃豆醬油等，她全部都親力親為，是一位幾乎全能的「手藝人」，因此她的短片更似是一套工藝紀錄片，引入入勝。在李子柒海外平台的評論區中，有來自全球各地的留言，通過她的短片，令很多外國粉絲都對中國產生嚮往，同時也對中華文化心存敬畏。

獲得如此影響力，網友們也紛紛留言大讚李子柒：「這文化傳播力厲害了」、「不錯，宣傳我國傳統文化」、「李子柒火是必然的，發揚了我們中華民族傳統文化，向人們傳遞了一種精神，她拍的視頻讓人看了很舒服」等。

李子柒的社交平台幾乎都是工藝短片，鮮有曬個人照片。（微博@李子柒）

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