美國網紅Mikayla Saravia舌頭長似蜥蜴　靠「舐食」年賺近80萬？

時下社交媒體上有很多網絡紅人，他們通過各種方法賺得盆滿缽滿，有的直播試妝，有的分享護膚心得，有的靠整容製造話題等。而來自美國佛羅里達州（Florida）的女孩Mikayla Saravia則因天生舌頭長與常人而成為網紅。

今年21歲的Mikayla Saravia身材豐腴，作風大膽，擁有一條長達16.5cm的舌頭，伸直後可超過下巴，她時常在IG上載性感火辣照片，坐擁逾200萬粉絲。通過分享舔食食物或者跳電臀舞的照片與短片，Mikayla能賺取900美元（約7107港元）至3000美元（約23690美元）的報酬，而因異於常人的舌頭，粉絲們通常將Mikayla比作「蛇」或「蜥蜴」。

Mikayla Saravia擁有一條長達16.5cm的舌頭。（Instagram@kkvsh）

Mikayla表示，小學6年級時發現了自己「獨特的天賦」，於是想要打破常規，嘗試與眾不同。除了靠「舌頭」賺錢，她還做廣告，通過YouTube與自己創立的「KKVSH」APP的訪客賺錢，以及在「KKVSH」的網站上發售服裝、手機支架、插電器以及性玩具。這些產品都印有她的專屬Logo，目前已經完成商標註冊，可見Mikayla年紀輕輕，已非常具有商業頭腦以及版權意識。

Mikayla的品牌logo很有特色。（Facebook@therealkkvsh）

另外，Mikayla還在佛羅里達州的西棕櫚灘（West Palm Beach）的家中開設了自己的攝影工作室，她希望能將公司提升到一個新的高度，幫助家人以及向有需要的人伸出援手。

Mikayla表示她最大的鼓舞來自於媽媽，「我愛她，她是一位非常強大的女性，我為我的成就感到驕傲，在這樣年輕的年紀，可以擁有自己的公司。」（Instagram@kkvshstore）

去年Mikayla的收入略低於5萬美元（約39.4萬港元），她直言今年會更好，因為早已翻了一倍，即差不多近80萬港元。

儘管聲名大噪，但Mikayla稱自己只是一個喜歡看幾個小時漫畫的普通女孩，她說：「一些人認為有很多粉絲的人會驕傲自大，但我非常腳踏實地。」同時希望大家能了解她這一點。

Mikayla非常受歡迎，貼文通常都會吸引逾千粉絲留言。（Instagram@kkvsh）