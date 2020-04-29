朱智賢爆喊講偷食人夫原因：覺得自己經驗唔夠

記者會後，朱智賢同謝東閔一齊接受《東張西望》訪問，朱智賢喊足全程，而謝東閔就無咩表情。（影片截圖）

朱智賢被爆與人夫黎振燁於車廂幽會，今午（29日）朱智賢喺謝東閔陪同下，現身電視城記者會，之後再一齊接受《東張西望》訪問，朱智賢喊足全程：「我承認係因為拍劇而導致而家咁，覺得自己經驗唔夠，演戲經驗唔多所以唔搞到今時今日咁，抽離唔到角色，好多謝Brian（謝東閔）喺呢段時間陪住我，因為我知道佢其實承受咗好多，比我更加難受更加痛苦。」

朱智賢話因為經驗唔多，所以抽離唔到角色，導致今時今日咁樣。（影片截圖）

問有否覺得令到家人擔心？她說：「我最想同屋企人講對唔住，好唔想因為我自己嘅事影響到屋企人，我記得我即時Send短訊畀我爹哋，我好驚影響到佢，唔想屋企人畀人講閒話，我唔想因為我一個人嘅事影響到我身邊嘅人，同埋我好想同劇入面嘅演員講對唔住，仲有監製講對唔住，因為我嘅唔專業而連累到大家，我以後會做番好啲，希望大家畀個機會我。（會唔會好忟自己犯呢個錯失？）我真係好後悔、好內疚，我都接受唔到自己犯呢個錯。」

謝東閔話會繼續陪朱智賢。（影片截圖）

訪問期間，朱智賢同謝東閔未有太多交集，但他表示接下來會抽更多時間陪伴對方：「盡量唔使工作嘅時候會陪佢多啲，因為呢段日子都唔係咁易過，可能受到出面好多壓力，我希望呢段時間都可以陪佢一齊走過呢個階段。」

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