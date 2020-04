謝東閔同朱智賢齊齊出席記者會。(葉志明攝)

朱智賢被爆與人夫黎振燁於車廂幽會,無份食蛋糕兼被稱為好朋友嘅謝東閔,喺記者會上陪伴朱智賢道歉,仲話自己因為太忙而疏忽咗對方……



謝東閔有情有義,開完記者會再喺IG力撐朱智賢。(brian_tsetse@IG圖片)

喺講完想講嘅嘢之後,朱智賢同謝東閔極速離場,而謝東閔隨後在IG上載一張電影《Rocky》嘅劇照,當中有Rocky同兒子所說的一句話:「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward。(重點不在打擊力道多強,而是在於你可以承受多重的打擊之後,仍繼續向前挺進。」似在鼓勵朱智賢要振作。

謝東閔「發文」後,何雁詩即時留言表示大讚謝東閔有一顆偉大的心,仲話為佢而感到驕傲。不過亦有唔少網民留言指明明謝東閔先係受害者,但記者會上佢嘅表現似係做錯事,亦有指二人明明未曾公開過,唔明點解朱智賢要拖佢落水。