【機場特警．劇評】編劇太貪心累事　為結局而結局欠細膩

TVB警匪劇《機場特警》主打在香港機場實景拍攝，一班演員以最真實一面還原機場特警的工作日常。由於題材新鮮，首集的的跨平台收視高達33.9點，亦成功吸引一班觀眾追看。可惜，劇情慢慢開始模糊，在昨晚（1/5）播出的大結局似是為了結局而結局，轉場太快加上開放式結局有欠細膩，令不少觀眾失望。

《機場特警》於昨晚（1/5）迎來大結局！（劇照）

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暗藏不少福利位

劇中一眾男演員如黃子恆、楊明、張振朗和黎振燁等經常赤裸上身大騷肌肉，讓女觀眾大飽眼福。飾演楊明女朋友的何依婷（Regina）亦以性感比堅尼上陣洗車，令人相當驚喜！而飾演夫妻的孫慧雪與黃子恆更有不少火辣親熱戲份，他們在床上瘋狂又攬又錫，令人意外。在劇中，不時加插這樣的福利位，的確會令劇集話題十足，更令觀眾看得又驚又喜，值得加分！

劇中演員不時騷肌！（劇照）

點撃下圖睇更多福利位！

+ 11 + 10 + 9

主線模糊沒有重點

除了主角，劇中每個角色都有屬於自己的故事。例如朱敏瀚與患有初期腦退化症的爸爸有一段感人的父子情、黎振燁因其母患有亨廷頓舞蹈症離世，怕自己遺傳此病拖累其，又選舉與賴慰玲分手。南亞裔人士Arfan原來是為了劫獄，才成為張振朗的好朋友。其實三大主角楊明、張振朗和黃子恆本身已經有很多故事，觀眾難以在25集劇情中了解每一位演員的故事，這只會令主線模糊，難以表達重點！

幾乎每個角色都有自己故事！（劇照）

感情線太多又老土

難以想像劇中竟然加插了6條感情線，其中3段更是三角戀。當中包括，張振朗、蔡思貝和湯洛雯；黃子恆與孫慧雪；楊明和何依婷；泰臣、鄧佩儀和王梓軒；黎振燁和賴慰玲以及劉溫馨、關禮傑和蘇逴殷。劇中的感情線實在太多太亂，愛情戲顯然比特警的日常更重戲！

這段三角戀已經很複雜了！（劇照）

大奸角故意被黑化

劇中的大奸角許家傑復仇線鋪得太長，感覺到他籌備已久，但沒想到結局，張振朗只用了一槍就將他撃斃，實在有欠精彩！

以為天機好勁！（電視劇照）

點撃下圖睇下場！

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開放式結局惹不滿

結局看似大團圓，但並未詳細交代張振朗、蔡思貝和湯洛雯的三角關係以及黃子恆與孫慧雪到底有沒有復合，有網民比喻劇集似是一個選題和結構都不錯的論文，可惜迫於字數的限制，唯有匆匆結尾！

未有復合，用兩年時間讓大家認清感情！（電視截圖）