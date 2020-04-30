機場特警專訪｜黃子恆重提當年食粉絲：天真覺得感情係兩個人嘅事

《機場特警》飾演章振赫的黃子恆在2018年年尾被一名自稱是他粉絲的內地女子指兩人分發生兩次性行為，更指腹中BB現已4個月大，黃子恆卻一直玩失蹤。事件一直令到黃子恆相當困擾，當時他立即出來澄清事件，但很快又有歌手迪子以截圖控訴黃子恆，當中內容有包括：「睇下有咩搞，凍凍哋」、「提供服務」等，認為黃子恆只係想「一夜情」。

事件過了年半，黃子恆終於再次開腔澄清事件，這件事上，他的確有處理不當的地方，或者未必人人能接受，經過這些事件後，他決心要改變自己。

黃子恆親自剖白一連串事件。（陳志嵐攝）

2018年12月，名自稱是他粉絲的內地女子爆料，自稱曾兩度與Hugo發生性行為，兩人第二次見面便上床，之後更懷孕，腹中BB現已4個月大，黃子恆卻一直玩失蹤。當時黃子恆早已說過自己發生性行為時有做足安全措施，不介意驗去DNA以證明自己的清白，曾嘗試過跟該名女粉絲發展為情侶關係，奈何「Work Out不到」（無法走下去）也沒有辦法。

呢次就係Hugo同Michelle首次見面嘅粉絲聚會。

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「當時其實早在大家睇到件事之前，大半年九個月至一年度，其實內地嗰個女仔已經開始話會做一啲嘢去令到我嘅事業出問題。」他指其實他已經一早知道該名粉絲會爆料，只是未知道實際的行動，令到心情一直被纏繞，也不知道要如何應對。到真確的發生後，他明白了一個道理：「我哋藝人係選擇伴侶方面，無論男仔女仔係需要更加小心，更加需要諗清楚簡單啲講，但係當時我仲好天真地覺得，感情係兩個人嘅事啫，但其實唔係喇好明顯，藝人感情唔係兩個人嘅事，係全世界嘅事。」

黃子恆明白到藝人的感情生活的確要控制。（陳志嵐攝）

自此，他對女朋友這個定義有所改變，作為藝人原來不是任何人都可以發展成情侶。另一點關於女方懷孕，黃子恆列出時間作為證人，「知道個新聞嘅時候，我同佢已經冇見面大半年至一年，但係佢話佢有BB，有咗四個月，呢個係冇可能發生嘅事！但係好多報道只係有做安全措施，佢哋從來冇理過個時間性根本冇可能發生。」當時很多方面也叫他不要再多解釋。

黃子恆當時其實好想再解釋。（陳志嵐攝）

事件發生後，女粉絲沒有再找自己，卻在自己的粉絲群組再放話，指不會輕易罷休，黃子恆亦悔疚：「當時不歡而散，亦真係每一次個女方都總會有唔開心嘅時間，呢個（我）咪要改囉，無論作為朋友又好，情侶又好，都盡力唔好令到人哋唔開心。」

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當時女粉絲事件還未結束，香港女歌手迪子再將2017年與黃子恆的對話截圖加錄音放出，直接黃子恆約她到九龍塘，又說是迪子「提供服務」，更要玩「人魔大戰」。而一段錄音內容，一把疑似黃子恆嘅聲音，在問迪子的檔期，並提到「睇下有咩搞，凍凍哋」。

迪子放出與黃子恆的對話截圖。（網上圖片）

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對於此事，黃子恆沒有反駁這些對話的真實性，卻指：「其實佢如果係有唔滿意，咪同我講，不過係嗰個timing上大家會覺得點解會係嗰個timing呢？咁我唔知喇。係囉，往往去到呢啲情況，大家睇到嘅message可以節錄嘅啫。我唔想咁樣評論，我只可以咁講，盡量無論點都好，你係追緊一個女仔或者一齊咗，或者分開咗都好，都希望大家保持一個友好嘅關係喇。」

迪子之前為拍MV全裸上陣。

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其實男歡女愛是十分平常的事，但作為一個藝人，就要為自己的身份負責任，黃子恆的年少氣盛絕對給他上了一課，1999年訓練班入行的他，已經第20個年頭，為這些事賠上自己的事業當然不值得。幸好，公司、身邊人並沒有放棄他，他說：「當時可能對於感情事仲係比較大膽，同埋比較覺得自己可以承受得到，但係其實去到有啲唔一定關係感情事，可能係新聞，甚至乎係負面新聞嘅時候，其實會擔心嘅人，會緊張你嘅人，佢哋承受嘅心理壓力都比我同樣地大，當時唔會諗到呢啲問題。但係經過好幾次之後，你會知道你嘅朋友、家人，其實有好多人係會因為一啲你做唔好嘅決定，而令到佢哋擔心、唔開心，呢個我覺得作為一個男人都係需要為你身邊嘅人去負責任，我覺得唔係自己想點就點，要顧及吓人哋嘅感受，甚至乎好老實，你要顧及吓公司嘅感受！好多謝製作部，多謝公司，佢要畀一個角色你，大把選擇，佢真係唔一定要畀你，所以我好多謝佢哋，冇完全放棄我。」希望今次之後他可以做得更好！

希望黃子恆唔好再犯錯。（陳志嵐攝）