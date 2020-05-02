11歲「小Jennie」Ella Gross愈大愈似宋慧喬　捲髮造型被嫌老積？

被稱為「最美童模」的韓國、德國混血兒Ella Gross，自7歲起開始擔任各大品牌的模特兒，IG現時坐擁近380萬Followers。今年將12歲的Ella Gross除了被指與BLACKPINK Jennie相似如姐妹外，越見少女味的她更是愈大愈似宋慧喬。

Ella Gross於2018年7月與YG娛樂旗下的The Black Label簽約後，因成為BLACKPINK和BIGBANG等韓團的師妹而再一次備受關注。年紀輕輕的Ella Gross除了有着豐富的模特經驗外，她亦有着精緻的混血臉及外國人的高瘦身材，加上能跳能唱，未來絕對是非常矚目的新星。Ella Gross除了被封為「小Jennie」外，亦有不少網民覺得她愈大愈似宋慧喬。近日Ella Gross在IG上傳的新照中，她大捲長髮的造型意外與宋慧喬最近為《ELLE》雜誌拍攝的造型非常相似！

將12歲的Ella Gross愈大愈似宋慧喬！（IG/@ellagross）

意外與宋慧喬近日為雜誌《ELLE》拍攝的造型相似。（IG/@kyo1122）

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不過就有部分網民表示Ella Gross與宋慧喬撞樣，顯得她非常「老積」，尤其妝容和髮型令她失去了11歲女生應有的稚氣。所謂人紅事非多，Ella Gross及其父母近年亦不時受到批評。除了去年與韓國電糕品牌Baskin Robbins合作的廣告，鬧出不雅風波後要下架外，她拍片分享護膚心得的影片亦因出現高價的「貴婦品牌」La Mer產品而惹上爭議。

Ella Gross又有「小Jennie」之稱，讀者又覺得二人像姐妹嗎？（IG/@ellagross）

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