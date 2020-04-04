【夫妻的世界】25歲韓素希又稱「嫩版宋慧喬」　曾紋身食煙反差大

由金喜愛和朴海俊主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》反應極好，二人之間的出軌戲狗血外，首集就上演激烈床戲，難怪首6集都被判定為19禁。《夫妻的世界》話題性十足，當中飾演小三一角的韓素希更成功吸引了觀眾視線，自出道就有「蔚山宋慧喬」之稱她，紋身吸煙的過去也被網民翻找出來。

《夫妻的世界》中韓素希因入世未深，被年長的朴海俊深深吸引住，所以介入了他與金喜愛這對表面看似幸福的夫婦中。外表看似無害，實際是一名綠茶婊的韓素希，不單以教金喜愛做空中瑜伽為由，從言語間諷刺對方女人年紀愈大愈要管理身材，更主動到對方醫院求診，有意無意下提起自己的交往對象是有婦之夫，就連一星期發生性關係的次數亦公開。瘋狂挑釁正室的行為，難怪劇迷要封韓素希為「最強小三」。

韓素希在《夫妻的世界》飾演小三後，成功登上Naver熱搜榜。（劇照）

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《夫妻的世界》首幾集就見到韓素希演技大爆發外，她出眾的美貌亦快速吸引住觀眾視線。1994年出生，今年將26歲的韓素希2017年才出道，曾在《百日的郎君》及《深淵》等韓劇擔任第二女主角。此外，她亦擔任過SHINee、鄭容和和Roy Kim等歌手的MV女主角。由於韓素希五官與韓劇女神宋慧喬相似，因此出道時又有「蔚山宋慧喬」及「嫩版宋慧喬」的稱號，而她亦是金泰希的高中師妹。

韓素希與宋慧喬有幾分相似外，亦與ITZY留真撞樣。（IG/@xeesoxee）

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韓素希五官深邃，給人混血兒的感覺，又與女團ITZY留真撞樣。網友翻找她出道前的照片，大家都紛紛都表示韓素希與電影《吸血新世紀》女主角Kristen Stewart有分相似。出道後的韓素希氣質出眾，是韓國公認的標準美女，可是原來出道前的她卻是一位吸煙及滿手紋身的「叛逆女」，不少網民都被她從前高冷的頹廢美吸引住，可是為了出鏡，韓素希手臂上的紋身已經全部去除。韓素希出道僅第三年，就憑《夫妻的世界》中的出色表現成功突圍，實在令劇迷非常期待她之後的表現。

出道前的韓素希滿手紋身，散發着一陣叛逆頹廢美。（Naver）

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