【The King】李敏鎬決定短暫離開金高銀　深情告別收視創新低

由李敏鎬、金高銀、禹棹煥、鄭恩彩和金景南主演的SBS韓劇《The King：永遠的君主》昨晚（24日）播出第3集，繼上集講到李敏鎬穿過平行世界之門，終於成功與金高銀見面後，他極速向她求婚賦予皇后的職位，見到金高銀似乎對口中的「瘋子」有些少心動。可是昨晚最低收視只得7.8%，比開播周最低收視8.4%（最高收視11.6%）更低。

李敏鎬帶金高銀到竹林，卻看不到平行世界之門。（Netflix截圖）

對於李敏鎬的平行世界論，金高銀一直都半信半疑，因此她請李敏鎬帶她去所謂的另一世界，可是二人抵達竹林時，卻見不到李敏鎬曾通過的平行世界之門，令金高銀非常不高興。李敏鎬的DNA結果出爐，金高銀發現這個世界上的確沒有他的身份，可是卻驗出李敏鎬所騎的白馬是西班牙純種稀有馬，而這品種則從來沒有出現過在韓國，因此金高銀更懷疑李敏鎬的身份，更好奇他所謂大韓帝國皇帝的身份。

點撃睇李敏鎬求婚後，金高銀反應：

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李敏鎬決定暫時回到大韓帝國，與金高銀深情道別。（Netflix截圖）

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昨晚的一集中，李敏鎬再次回到竹林時驚見伯父李霖（李廷鎮飾）仍活着，於是他決定暫時離開現實世界，回到大韓帝國。準備再次通過平行世界之門前，李敏鎬向尋找了25年才遇上的金高銀道別，道別時他心中說了一句「我愛過的那個人啊」，相信一下打進女劇迷的心。第4集的《The King：永遠的君主》將講到李敏鎬再次返回韓國，似乎又想再一次把金高銀帶到另一世界。

昨晚李敏鎬經歷時間停頓一幕非常唯美。（Netflix截圖）

按圖睇李敏鎬唯美場面：

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