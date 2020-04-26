【The King】李敏鎬金高銀爆幕後趣事　劇中白馬原來有兩匹？

李敏鎬和金高銀搭檔演出《The King：永遠的君主》，卻引發觀眾質疑不夠速配。但李敏鎬接受台灣媒體訪問時，霸氣表示：「金高銀本來就是我覺得非合作不可的演員，而且可以一起在這麼好的作品裡相遇，覺得是很棒的緣分。」而金高銀也被李敏鎬白馬王子的扮相電到，難忘他騎馬現身的帥氣模樣。

李敏鎬剖析他飾演的大韓帝國的皇帝李袞，既是賽艇選手也是數學家，所以他事前做了不少功課，包括學賽艇、騎馬，還看了英國皇室紀錄片、數學家演講影片和書籍惡補。32歲的李敏鎬也對角色年紀落在20多歲思索良久，希望表現出成熟而有力的感覺。

李敏鎬表示，早就想演「皇帝」一角，在挑選回歸小螢幕的作品時，接到金恩淑編劇聯繫，讓他被「如果平行世界又有另外一個我，你會改變命運嗎」這個問題吸引。他坦言太久沒跟觀眾見面，其實壓力很大，不過他和金高銀都認為，劇中「平行世界」的設定充滿魅力，多位演員都要一人分飾2角，展現充滿反差的演技。

《The King：永遠的君主》劇照

不過說到「平行世界」，李敏鎬和金高銀不約而同都不太相信有平行時空的存在。但他們還是忍不住幻想，如果真的有平行世界，自己和好友會是什麼樣貌。李敏鎬甚至好奇「在平行世界的我究竟過著怎樣的生活，是不是結婚了，有沒有小孩」。

「 The King」借重李敏鎬的外表優勢，大打美男牌，第1集就讓他化身為白馬王子與金高銀相遇。李敏鎬透露，拍攝時是由兩匹白馬輪班，好動的白馬負責動態拍攝，乖巧的白馬則是拍劇照時登場。他笑說：「這其實是秘密，不曉得之後觀眾知道了的話會不會傷心，馬居然是分成兩匹。」

李敏鎬騎白馬出現在光化門的場景也成為金高銀心中最難忘的畫面，「我覺得騎著白馬的敏鎬前輩，跟光化門真的非常適合呢！所以看到這麼難得一見的景象，我就想著『他超帥氣的』。」

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