台灣網紅鍾明軒落街食飯有艷遇　過程似偶像劇情節：是很帥的男生

現年21歲的台灣網紅「國際美人」鍾明軒一直忠於做自己、不畏他人目光，直率地說出自己的想法，繼而獲得大眾的喜愛；2019年出版過書籍《我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上， 我不活在別人的嘴裡！》，盡顯自信一面。他現時在Facebook的專頁已有逾150萬粉絲，在YouTube的個人頻道亦有近一百萬人訂閱。近日他在個人社交媒體以《你為什麼要對我這麼好？》為題，分享了一則在日常中令人心動的事，走向更仿似偶像劇情節？

鍾明軒一直堅守做自己的信念，2019年出版書籍《我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上， 我不活在別人的嘴裡！》（Instagram／@big_star_ken）

鍾明軒某個晚上到家附近的一間赤肉羹小吃店吃晚餐，卻被一名帶着黑色帽子、黑色口罩的男生吸引視線：「印象中是個很帥很高的男生，也跟我一樣是一個人來店裡吃飯，從他身上隱約感受得到他的孤獨，或許，他也是孤獨者朋友，長得真的不錯看。」不但他留意到對方，他也發現對方也留意到自己：「從我的餘光感受得到他有看了我一小陣子。」對方很快吃完飯就結帳離開，鍾明軒卻莫名覺得有點可惜。

鍾明軒在個人社交媒體以《你為什麼要對我這麼好？》為題，分享了一則在日常中令人心動的事。（Instagram／@big_star_ken）

鍾明軒吃完去結帳時，老闆卻跟他說：「剛剛那位先生已經幫你結過帳囉！」鍾明軒感到有點愕然：「他是誰，為什麼要幫我結帳？」老闆回：「不知道欸，他說他認識你，是你的朋友。」到鍾明軒離開時，已經不見黑衣陌生男的蹤影，他想：「根據偶像劇情節的推理，他可能還在附近偷偷看着我吧，嗯，一定是這樣吧。」但他在騎車回家的途中卻一直無法忘卻那個男生，也無法忘卻這件事：「你是誰？你為什麼要對我那麼好？你這樣會讓我睡不着你知不知道，真的很討厭！」他最後決定公開尋人：「你最好給我看到這個文，然後馬上來私訊我！」

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有網民看到這個故事後紛紛留言表示想請他吃飯：「如果我看到你也會偷偷付錢，太欣賞你了！」大多數人的反應都是朝着愛情的方向想：「現在的社會要有這樣的人應該已經很少了，但是如果是戀愛情結感覺是還蠻浪漫的！」、「真可惜，你應該要搭訕他的，說不定會有美好的邂逅。」、「完全就是偶像劇情節啊啊啊！」、「桃花開了！」也有網民提出再度偶遇這個男生的方法：「連續吃一星期的赤肉羹期待相遇！」更有不少網民求這齣「偶像劇」的後續發展！