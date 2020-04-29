黎振燁老婆傳拒配合演和好戲碼　新劇被易角翻身有難度

無綫香港先生黎振燁日前被拍到背懷孕妻密會上位花旦朱智賢，事情發酵兩天，大眾均十分關心事件主角黎振燁、朱智賢的回應，同時亦對兩者的另一半謝東閔及懷胎八月的黎太感到同情。朱智賢周三（29日）下午與男朋友謝東閔出席記者會，朱智賢六度道歉，謝東閔亦說會陪她度過難關，希望大家給予女方空間。至於事件的男主角黎振燁卻至今未見縱影！

據悉朱智賢曾哭求男朋友謝東閔原諒，並希望對方可以幫忙夾計編故事來為她解畫，藉此挽回形象。（葉志明攝）

據知，無綫高層今日原本安排了一場和好戲碼在記者前上演，劇本內容為黎振燁拖着大肚老婆步出黃大仙寓所，示意二人關係修好，並一起登上無綫預先安排好的車輛，直駛往電視城，為愈演愈烈的偷食事件降溫。後來黎太改變主意不肯現身，似是未能原諒老公的出軌行為，令這個局面無法破解，男方也暫被雪藏不用回公司。

據知無綫高層原本安排了一場夫妻和好戲碼在記者前上演，被黎太拒絕！（資料圖片）

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正在上位的朱智賢至今有三部劇未上，包括：《踩過界II》、《愛美麗狂想曲》和《食腦喪B》，為免《法政先鋒4》因「安心事件」需要重拍的歷史重演，有傳無綫選擇「棄男保女」，朱智賢的《東張西望》主持工作需暫時擱置；而黎振燁原定在一部關於拳擊的新劇中飾演重要角色，監製決定在開拍前易角止蝕，相信二月才跟無綫續約五年的黎振燁要在雪櫃留上一段時間、翻身不易！