汪明荃羅家英結婚11週年紀念　阿姐橙色名牌戰衣慶祝

藝人汪明荃（Liza姐）與羅家英在1988年時候認識，在翌年宣布正式拍拖。至今二人交往已經有32年。在開始交往時候家英哥曾經多次與Liza姐求婚，可惜都是被拒絕收場，全因為Liza姐曾經歷過一次的婚姻失敗，令她卻步。

不過在2004年，羅家英患上第三期肝癌，這件事情改變了Liza姐對婚姻的看法。在2009年，她透過無綫電視總經理陳志雲向外宣布，二人已在5月2日在美國拉斯維加斯註冊結婚。

恭喜哂呀！（IG：wang_liza）

二人經歷各種風風雨雨，不經不覺已經結婚11週年。昨天（2日）Liza姐穿上品牌Issey Miyake整套連身裙（約五千港元）與家英哥再加幾位朋友一起慶祝，而她亦在IG上寫著：「2/5/2020 Liza & Kar Ying 結婚11周年」雖然簡單幾隻字，但只看照片二人的甜蜜笑容，已足夠證明恩愛足這麼多年。同時不少藝人包括鄭秀文、方力申、吳若希、林盛斌等也在留言恭喜。

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