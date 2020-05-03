唐詩詠39歲生日　閨密黃翠如率先祝賀：祝福你，健康，幸福

生日快樂呀Natalie 。（IG：wongtsuiyu）

藝人唐詩詠（Natalie）的感情世界可以說是崎嶇不平，她曾與余文樂、崔健邦、洪永城拍拖，可惜都是分手收場。一直形象乖乖女的她，卻經常有很多不好傳聞在她身上發生，好像在2020年有傳她懷有身孕，經手人直指是馬國明。事後馬國明出來澄清及否認，這事情亦令到她感到憤怒與不開心。

雖然愛情上不如意，但是在事業上成績只高不低，演出角色都是擔正女一，近年憑努力取得視后寶座。友情方面也有一個公開的好閨密，就是黃翠如。今天（3日）是Natalie 39歲的生日，翠如特意幫Natalie慶祝生日，更寫上一段祝福說話：「生日週開始了，不祝福你多餘的，就祝福你，健康，幸福。這些日子，最好的甜品就是友誼。」

若大家有留意，其實二人經常在大家的IG有很多互動，她們每年的生日已經是必定會為對方慶祝，Natalie更會經常走到翠如家中拜訪，大時大節都會一大班朋友聚在一起玩耍，二人可說是影形不離。翠如曾經公開Tag Natalie感謝她：「在工作的環境找到一個人哭不容易。幸福伴隨。」

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