向佐內地節目自爆媽媽做摘除子宮手術：樂觀的她從不在人前提起

向華強兒子向佐近年在內地開始廣為人知，全因為媽媽陳嵐（向太）的幫助。向太得知兒子希望在演藝圈發展，不斷讓兒子參加公司投資的電影。開始有知名度後，現在向佐更擔任電視劇男主角。另外去年又與台灣女藝人郭碧婷結婚，作為母親的向太看見兒子事業有成，又成家立室，當然高興。

向太同囝仔出席內地清談節目。（微博）

最近他們母子檔出席大陸清淡節目《來自手機的你》，大談母子情。節目部份片段今日率先在網上曝光，引起一眾網民鼻酸。向佐在節目中爆媽媽多年來因為照顧家庭和兼顧電影公司的工作，令到身體常常出現病痛。向太在節目中透露其實每年的身體報告會跟兒子說，希望令他放心。向佐隨即爆料說：「她生完我跟弟弟後，都沒有機會去坐月子，第二天就立馬上班，那時候他們電影公司剛剛才創業，剛剛才起步，所以我跟弟弟長大以後，她得了很多嚴重的病了。之前腦部有個血泡，才搞到自己的荷爾蒙失調，不然她不會就是（體重）重了很多，然後她子宮也拿掉了，所以她為了我們三個男人，她真的把自己，就是弄得很多病痛了。」雖然向太為家庭付出了很多，導致身體出現問題，但她說其實自己也是有責任：「我覺得互相都有責任，你父母應該告訴子女讓他放心，子女才會說我有什麼，也會告訴父母。」

呢一Part內地網民睇到好感動。（微博）

向佐在自己的微博亦有轉發這段精華，寫著：「媽媽是為了同時照顧好家庭和工作沒有做好月子落下了病根，加上高強度的工作才導致身體激素失調做了摘除子宮手術，天生樂觀的她從不在人前提起這些。歲月從不敗美人，不管以前還是現在，妳永遠都是我心裡的大美女。」

向佐好心痛媽媽為家庭付出太多。（微博）

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