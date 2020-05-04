十八年後的終極告白．劇透｜兇手現身？　暗影極似某一個人！

《十八年後的終極告白》第十一集劇透。 林朗生（譚俊彥飾）、沈敬一（陳山聰飾）、謝家富（何遠東飾）、阮麗瑾（黃智雯飾）、阮進（林嘉華飾）、馮永興（林師傑飾）、陳淑嫻（江欣燕飾）、謝家倩（楊秀惠飾）、王頌君（趙希洛飾）、鄺寶珠（韓馬利飾）、李強（蕭徽勇飾）、梁潔貞（楊卓娜飾）、施文虎（杜大偉飾）、趙玉娣（尹詩沛飾）、徐友齊（何啟南飾）、鏡叔（鄭恕峰飾）

《十八年後的終極告白》上集（十）講到，友齊的毒品倉庫被搗破，懷疑遭敬一出賣，文虎約見朗生等人為玉娣所作所為道歉，五人難得開心相聚話當年，原本愉快的氣氛，最後被文虎的「要脅」破壞，更不歡而散。翌日，朗生收到關於文虎的噩耗，朗生借酒消愁，更約見麗瑾，幾乎把所有秘密和盤托出。麗瑾懷疑當年懸紅尋找啟思的人，就是啟思的親父，便着同僚假裝是當日致電提供線索的人，發訊息約見啟思親父。麗瑾在會面地點發現有可疑人士突然轉身逃跑，遂從後追截。

陳山聰好唔滿意。（《十八年後的終極告白》截圖）

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《十八年後的終極告白》第十一集最新內容，玉娣認定文虎不可能自殺，朗生和麗瑾也於文虎遺物中發現蛛絲馬跡，及後朗生與敬一等人推測，懷疑文虎的死，與唯一尚未露面的十八年舊友黎世達有關！阮進內疚連累麗瑾受傷，打算放棄追查殺害啟思的兇手，卻偏偏發現新線索，並再次隱藏身份，借助麗瑾調查，而目標人物也是世達！敬一知道友齊要報復自己加強防範，與此同事，家倩在社區中心表演手語歌，山雨欲來！

兩人一齊聽錄音。（《十八年後的終極告白》截圖）

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