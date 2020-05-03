【多圖】楊穎Angelababy代言揹名牌包包　加自己個名落袋好睇啲？

俗語都有說：「手袋是女人的第二生命。」一個靚手袋除了能夠突顯一位女性的品味外，更是一個身分象徵。在香港，以致中國內地，幾乎每位時尚女性都以擁有一個貴價「包包」而自豪。似乎是為了中國以及大中華市場廣大使用者的口味，日前（02/5）著名時裝品牌Christian Dior（迪奥）就找來了Angelababy（楊穎）、景甜、張雪迎和吳謹言擔任新一期代言人。

如果Dior Tote Bag沒有了Dior Logo，會不會被不識貨的人誤以為是「老翻」？（微博圖片）

細心的Dior的粉絲就會發現，原來這一輯硬照是為了宣傳Dior（迪奥）的「個性化訂製」服務，購買者可以要求在Tote Bag將原有的牌子名Christian Dior改成自己的中文名字。不過，就未見Dior在其他國家的官方IG宣傳同樣的服務，看來這個個性化訂製服務就只適用於中國內地。如果真的想把自己的名字刻在手袋上，就可能要專程到中國內地的精品店了。試想一下，刻想自己的名字後，就不用擔心與其他人撞款了，其實也好事！

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