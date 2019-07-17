【書展2019】昔日宅男盛事捧出周秀娜楊穎　𡃁模曬胸對戰震撼書壇

書展今日開幕，惟等候人潮、衝入場情況與早年大相逕庭，今屆焦點在網民號司到三中商打書釘，其實早年書展話題卻集中在推出寫真的女星，當紅如Angelababy、周秀娜等，都是從寫真女神走過來，其他如DaDa陳靜、動漫Maggie、「浸大E神」Carol、「E Cup Baby」劉欣宜等，均曾為書展帶來極多宅男粉絲，令盛況空前，今時今日，這班寫真女神又去咗邊。

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𡃁模輩中當數周秀娜與Angelababy發展最好！

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1‧周秀娜

周秀娜可說是在性感寫真女神陣營中，較成功翻盤轉向影圈發展的代表人物，早前更殺入TVB拍劇進一步招攬師奶客。昔日其魅力驚人，被封𡃁模始祖，每年書展都把最愛窩在家中的宅男帶到書展，從虛擬走到現實搶購其寫真及限量產品，其男粉絲受訪模擬她寫真集中刷牙一幕，令人印象難忘。

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2‧Angelababy

昔日Angelababy以高貴甜美的形象，在書展一眾性感寫真集中殺出新血路，今時今日Angelababy已轉移到內地發展，成為人妻人母，與內地男星黃曉明結婚並誕下兒子。

除了周秀娜和Angelababy外，她和她現在在哪裡？

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3‧DaDa陳靜

擁有34E好身材的DaDa陳靜，模特兒出身拍飲品廣告走紅，當年的寫真集性感度驚人，備受宅男書迷喜愛，後來轉戰影圈，她更以《低俗喜劇》「爆炸糖」一角，獲提名金馬獎，並奪得電影金像獎最佳女配角，在台上致辭「多謝高登先」的誤會，更成網絡經典事件之一，她的「封胸」決定，令不少男士心傷，近年她患上抑鬱症一度暴瘦，最近作品為年初的賀歲片。

4‧動漫Maggie

有「動漫Maggie」之稱的李曼筠憑動漫性感造型走紅，及後隨當年潮流推出𡃁模寫真集，不過其發展平平，後來少有作品示人，慢慢淡出大家視線轉為文職工作。惟2017年突然捲入「閃卡」風波，被指是網上流傳的酒店慾照主角，被問回應也只回覆苦臉emoji公仔。

5‧「浸大E神」Carol

曾改藝名為楊梓瑤的Carol𡃁模出身，後參加TVB節目「美女廚房」慢慢為人熟悉，她因擁有34E上圍及在浸大修讀副學士，被傳媒封為「浸大E神」，2010年推出超激寫真後，開始參與部分電影，惟後來她認為發展有限，轉考瑜伽導師資格現成為瑜伽教練。

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6‧許穎Phoebe

Phoebe 2011年推出性感寫真集，邀得日本攝影大師米原康正操刀，惟當年焦點卻在書展開幕前她突然自爆遺失手機發生慾照事件，被網民質疑自導自演，其後她每次出現都因緋聞是非，雖偶爾在影視作品擔任小角色卻未被重視，現時已轉行做繪畫工作，開設畫廊成為老闆。

7‧Rainbow胡淽喬 (前名胡心諾)

最令人印象深刻，或是她參與拍攝《美女廚房》（第二輯）餵男主持吃東西一幕，她2008年與多位𡃁模合組Donut推出寫真集，及後愈來愈少在鏡頭前現身，原來近年轉走KOL路線，不時在網上曬靚相。

8‧「E Cup Baby」劉欣宜

在一片𡃁模寫真熱中，劉欣宜憑其驕人身材加入「胸戰」，惟外界對其反應一般，後來轉行當上空姐，早年與拍拖多年的音樂人男友結婚成為人妻，並誕下女兒。