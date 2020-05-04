【多圖】黃曉明外貌進化更靚仔　自拍新look濃髮大眼尖下巴

內地一線小生黃曉明，天生帥氣，演技出色，由他擔正的電視劇《鬢邊不是海棠紅》，就是叫好叫座的作品，黃曉明在多齣演出作品中，形象百變，大多以俊朗形象示人，可惜經常拍古裝的他，受累於頻密黐頭套，加上人到中年，髮線難免後移，但未阻粉絲對他的追捧，近日他在化妝途中自拍，竟然變成貌似另一位靚仔孫耀威，震驚萬千網民。

當年的黃曉明帶點純樸的味道，跟今天截然不同。（視覺中國）

下圖有黃曉明新look：

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無論幾靚仔的男星，人到中年，加上工作生活壓力，髮線後移已是意料中事，如吳彥祖、陳豪全部也有脫髮危機，而內地靚仔小生黃曉明，拍過不少膾炙人口的劇集及電影，拍古裝時更慣演大俠角色，最為人熟悉的作品有《大漢天子》、《神鵰俠侶》及《琅琊榜之風起長林》，近作有跟佘詩曼合作的《鬢邊不是海棠紅》，也獲得不少口碑，俘虜了不少粉絲，不過去年他也傳出過髮線後移的危機。

黃曉明自拍新look，擁有雙眼皮尖下巴，相當帥氣。（黃曉明微博）

下圖有黃曉明不同年代髮型變化：

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去年黃曉明在《中餐廳3》，被網民質疑頭頂髮量髮色都是非常濃密與光澤，其他位置頭髮相對稀疏，當時已被網民質疑戴假髮或是植髮，跟以往的髮型可說截然不同。近日黃曉明在化妝間上載了幾張自拍照，還說「多謝工作人員放假也要為他工作」，相中的黃曉明十分俊朗，頭髮濃密，而且有明顯的雙眼皮，臉頰也變得修長，下巴尖尖，甚至有點像另一位帥哥孫耀威，而粉絲一面倒向黃曉明俾like，對於這個新進化版，看來甚為滿意受落。