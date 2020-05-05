【降魔的2.0】胡鴻鈞變「黑化版」豪仔　石敢當會再度現身？

無綫劇集《降魔的》由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞、劉佩玥和黃子恆主演，在2017年播放時，觀眾反應相對好，雖然未知剛剛開播的《降魔的2.0》能否承接上一輯的劇力，不過暫時的開頭也不錯，主要角色出場令大家倍感親切，看來開始會入戲肉！但大家可能會疑惑究竟第一集出現的「豪仔」（胡鴻鈞飾）為什麼會變「黑化版」？

第一輯的反應相對好，贏盡口碑。（《降魔的》劇照）

先讓大家重溫一下上一輯的結局的劇情，最後講到因小馬（馬國明飾）天生有降魔的能力，他一直吸收石敢當（胡鴻鈞飾）的力量。所以當小馬的降魔能力愈來愈厲害，石敢當的靈力則愈來愈弱，最後石敢當犧牲自己，更變回一粒水晶。在虛幻空間一戰中，小馬打贏展明（黃子恆飾），亦用計將石敢當以靈力留下的水晶擊殺魔，世界又回復和平。最後魔有提到的一世詛咒原來就是小馬永遠因為無法同喜歡的芷若（黃智雯飾）在一起，而《降魔的2.0》的第一集小馬處處逃避芷若就是因為這個原因。

第一集出場的豪仔感覺邪惡！（《降魔的2.0》電視截圖）

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而結局留下最大的懸念之一，就是真正的豪仔（胡鴻鈞分飾）登上小馬的的士，又再出現，更跟小馬說：「你唔認得我啦？」當時網民猜測一身黑衣的是豪仔，跟一直穿白衣感覺正直的石敢當不同，而更有人估豪仔會否是魔的化身，當時編審羅佩清（Ruby）曾揭曉那是豪仔。而《降魔的2.0》第一集的豪仔非常邪惡，不但教唆靈魂變惡靈，又企圖用「吊頸」法術殺死小馬，突變「黑化版豪仔」。另外，第二輯一開場，豪仔又再在的士跟小馬講︰「小馬，你唔認得我啦？」非常玄妙。《香港01》向Ruby查詢，她指︰「豪仔係枉死既（嘅）怨靈，係靈界經歷左（咗）好多慘事，所以會比較dark。但佢依然有人性一面，係亦正亦邪既（嘅）角色。佢會成為小馬新嘅導師兼拍檔，但風格就同石敢當唔同既（嘅）。」

第一輯大結局，石敢當變回水晶。（《降魔的》電視截圖）

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被問到上一輯消失的石敢當會否再出現，Ruby就大賣關子道︰「呢個問題就要睇到結局先知啦。」而豪仔在《降魔的2.0》第一集口中不斷唸的咒語「Min'na ga min'nah」原來是日文，監製方駿釗指：「就係小馬同豪仔之前睇日本卡通片嗰陣，其中一句變身嘅日本話。呢個喺第二集就會解釋，第一集冇嘅。」至於上一輯結局的另一個懸念就是展明的前女友張佩玲（林凱恩飾）展現自己的紅眼，她身上又懷著展明的骨肉，絕對是魔的化身，這點相信之後會有分解。

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