KID林柏昇還原楊丞琳Vlog！連Rainie都大讚：喜歡這個邋遢情色版

台灣藝人KID（林柏昇）也開YouTube頻道了！他原本就以搞怪聞名，推出第1支影片也不走尋常路，而是光明正大模仿楊丞琳的vlog，從起床、吃飯、運動到洗澡，不只做一樣的事、說一樣的話，就連每個鏡頭剪接的秒數都精準對上，看似胡鬧卻花了很多心思，連楊丞琳看了都驚嘆大讚「完美」。

KID林柏昇神還原楊丞琳Vlog對比照逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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KID為了模仿楊丞琳vlog下足苦心，雖然影片長達12分鐘，卻連鏡頭轉換的秒數都精準同步，比拍1支真正的vlog還耗時。他在惡搞的同時，也穿插一些自己的真實近況，例如最近正在執行168間歇性斷食，3月後若是可以瘦到65公斤，就能得到楊丞琳請客的大餐；YouTube頻道之後的企劃也持續在構思，之後會跟大家分享更多真正的日常，例如潛水、玩SUP，達到20萬訂閱人數後更打算挑戰像野人、CIRCUS等級的瘋狂企劃。

KID為了模仿楊丞琳vlog下足苦心。（Youtube@ 野人七號部落）

KID推出第一支模仿vlog，一上線就引起網友熱烈迴響「為什麼同一句話同一個動作，Kid做就這麼好笑」、「真的笑爆欸，根本就一模一樣超強」。

KID搞笑複製楊丞琳的所有台詞、動作。（Youtube@楊丞琳官方專屬頻道）

KID的模仿就連楊丞琳本人看了都驚嘆，還特地連發三篇動態為KID宣傳，大力誇讚模仿很到位：「大家可以來比對一下，就知道他有多用心，我非常喜歡這個邋遢情色版的《我平凡的一天》！」影片上線沒幾個小時，就已幫助KID頻道訂閱人數突破10000大關。

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