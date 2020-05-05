【Westworld】S3大結局驚現水炮車　創作人親證靈感來自香港抗爭

HBO神劇《西部世界》（Westworld）劇情燒腦，自2016年上架即大受劇迷歡迎，第三季於3月15日回歸後亦吸引大家追看，而昨日（4/5）播出的大結局竟然出現大量示威及警民衝突的畫面，相信令不少香港人有似曾相識的感覺。劇集創作人Jonathan Nolan就在香港時間今日凌晨，在訪問中親證大結局中的畫面靈感確實是來自香港2019年的抗爭。

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大結局劇情講到Dolores（Evan Rachel Wood飾）將「智能命運球」Solomon系統的資料發放出來而導致世界陷入混亂，所有人都希望能擺脫被安排的命運而爭取自由。警察需要平息風波而出動催淚彈及水炮車，同時亦看到抗爭者縱火及Dolores殺警的畫面，令不少網民聯想到去年在香港發生的抗爭運動。

《Westworld》創作人Jonathan Nolan。（Getty Images）

據外國傳媒《Variety》報道，Jonathan Nolan透露劇集於去年拍攝：「我們的靈感是來自香港2019年的抗爭運動。」並表示製作節目總會遇上難題，就是社會運動的概念是可以隨人民的意願來解釋和重新演繹，如果它以不同的方式引起人們的共鳴，這也不是我們可以決定的。另外Nolan透露將會開拍第四季，不過主要角色Dolores會否繼續現身，就需要再商討才能公布。