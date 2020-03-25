【Westworld】盤點第二集隱藏彩蛋　其中一幕向《權力遊戲》致敬

HBO美劇《西部世界》（Westworld）相隔兩年終於在3月15日回歸，暫時播出的兩集都分別在IMDb及爛番茄分別奪得8.7和83%不錯的分數。在剛剛日前播出的第二集當中，竟然看到另一神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）「龍母」的龍Drogon驚喜現身，令一眾劇迷感意外。除了Drogon之外，劇中還有不少跟《權力遊戲》有關的彩蛋，不知道大家可留意到？

注意：以下內容有劇透，逃生們在此。

第二集劇情講到Bernard（Jeffrey Wright飾）及Stubbs（Luke Hemsworth飾）為了追尋Maeve（Thandie Newton飾）的下落而去到鍛造廠，並途經「4號樂園」。先看到兩位工作人員正討論有買家願意買下身旁的跟Drogon一模一樣的機械龍，並需要將牠斬件送去哥斯達黎加，而這兩個工作人員就是《權力遊戲》的編劇David Benioff和D.B. Weiss。

未公開的4號樂園是「Game of Thrones World」？

熟悉《Westworld》的劇迷都應該知道六個主題樂園中還有兩個還未公開，除了以西部牛仔作主題的1號樂園「Westworld」、2號樂園日本武士世界「Shōgunworld」、今季出現的3號第二次世界大戰樂園「Warworld」及6號英屬印度樂園「The Raj」，4、5號樂園還未公開。既然Bernard正身處以中古世紀為主題的4號樂園，那是否代表4號樂園就是「Game of Thrones World」？其實早在《Westworld》推出時，《權力遊戲》原著作者George R. R. Martin跟劇集創作人Jonathan Nolan吃飯時，曾提議對方加入以《權力遊戲》為主題的樂園，來到第三季有這個驚喜彩蛋，相信必定令劇迷繼續期待下去。

Jaime Lannister的「假手」都有出鏡

當Stubbs跟Bernard進入辦公室前，看到有工作人員為穿上中古服飾兼斷了雙手、外貌有幾分似《權力遊戲》角色Robert Baratheon的機械人。另外，在辦公室內的一角還看到疑似是Cersei Lannister穿過的裙子及皇冠，Jaime Lannister的「假手」，還有跟盔甲、劍、斧頭等中古時代武器。最值得留意的是，在牆上貼滿了有Westeros的建築和教堂，還有跟King's Landing及Braavos很相似的城市面貌，更有Casterly Rock的圖片。

另外，Stubbs跟鍛造廠守衛打起上來的時候，鏡頭不時以對面實驗室內穿上中古服飾的機械人參加宴會、吃喝玩樂的場面穿插。畫面亦見到樂師用弦樂器彈奏《Westworld》的主題曲，而碰巧《Westworld》及《權力遊戲》的配樂都出自Ramin Djawadi的手筆。不少劇迷都認為這一幕在宴會上進行打鬥或殺戮戲碼，是有意想《權力遊戲》中的經典場面Red Wedding致敬。

劇集創作人與《權力遊戲》編劇D&D交情深

至於談到為何邀請到《權力遊戲》編劇D&D客串，劇集創作人Jonathan Nolan接受訪問時透露，除了自己跟對方有深厚交情，其實都跟George R. R. Martin有關。當時在《Westworld》播出首季時，HBO已經有一套很難超越的神劇《權力遊戲》：「在我們艱辛完成第一季，並嘗試如何繼續下去的時候，他們（D&D及Martin）對我們很友善，並給予一些小建議，由那時開始我們的交情便開始了。」同時Martin亦曾提出過要來個《Westworld》Crossover《權力遊戲》，最後Nolan就決定來個另類的點子，為兩部劇集的粉絲帶來一些歡樂。