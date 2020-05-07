44歲崔智友將臨盆公布BB性別　為疫情下的準媽媽打氣

韓劇《天國的階梯》44歲女星崔智友，去年底宣布懷有首胎，預產期是今個月。崔智友昨日（6日）通過官方粉絲網站分享了自己的近照和親筆信件，並公開BB性別，雖然臨盆在即，但她四肢依然纖幼，好鬼Fit！

崔智友公開懷孕近照，雖然臨盆在即，但四肢仍然纖幼，相中的她一臉幸福地期盼着新生命的到來。（崔智友官方粉絲網站圖片）

相中的崔智友穿上白色絲質吊帶裙，頭帶花環，手拿着「Baby」、「Girl」的粉紅色英文字氣球，透露首胎是女兒。她一臉幸福地望着BB汽球，期待新生命的到來。

她在親筆信上寫道：「大家好，很久沒和大家問好了。首先，希望大家在艱難的疫情下仍然平安。預產期只剩半個月了，所以只是簡單地在家門口拍照。在不算小的年紀懷孕，並在疫情之下焦急地作準備，讓我感受到了母親真的很令人尊敬。希望正在為生育辛苦準備的媽媽們，看到作為高齡產婦的我後獲得力量。這一切的幸福有賴於粉絲們，我也會懷著感恩的心努力打造幸福的家庭。」

崔智友的親筆信，希望大家在疫情下仍然平安，更鼓勵與她一樣在疫情下懷孕的準媽媽們。（崔智友官方粉絲網站圖片）

崔智友前年3月宣布閃嫁年輕9歲的IT企業男友，如今即將誕下愛情結晶，年初懷有6個月身孕期間，仍客串玄彬和孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》，雖然當時大肚但完全沒有走樣。

崔智友前年與年輕9歲的IT企業男友結婚。（YG娛樂）