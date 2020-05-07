【大唐明月】古力娜扎時隔3年回歸古裝　與許魏洲上演唐朝穿越劇

28歲「新疆四美」之一的古力娜扎憑藉電視劇《軒轅劍之天痕》走紅，高挑的身材以及精緻的五官深受大眾喜愛。不過近年娜扎多出演時裝劇與年代劇，時隔3年，她再次回歸古裝，與許魏洲合作《大唐明月》。

該劇改編自藍雲舒的同名小說，以唐高宗永徽四年至武則天垂拱元年間（公元653年到685年），武周奪唐的這段歷史為背景，史稱「儒將之雄」的名將兼名臣裴行儉及其夫人庫狄氏為主要人物線索，講述了那個特殊時代的波瀾壯闊。由於小說是歷史時空類，可能劇中會涉及穿越戲份。

娜扎飾演的庫狄琉璃是一位極具製衣天賦的胡人女性，與她的外貌、氣質相當吻合；而許魏洲飾演的裴行儉文武雙全，不止書法了得，政治方面亦有高識遠見，知人善用，而且精通陰陽曆法，可謂全才。

有網友表示在看小說時已經覺得娜扎很適合女主角。（微博@娜扎工作室）

今年26歲的許魏洲憑藉與黃景瑜主演的網劇《上癮》而走紅，雖然只有短短幾套影視作品，但演技備受好評。加之身高185cm的他唱跳兼備，因此圈粉無數。而這亦是許魏洲首次參演古裝劇。

有網友認為許魏洲很適合裴行儉這個角色，也有網友覺得他少了幾分儒雅氣質。（微博@許魏洲工作室）

其實近年內地多是清朝宮鬥劇或穿越劇，鮮有拍攝其他朝代劇，但由去年年尾至今，逐漸出現歷史架空劇《慶餘年》、明朝劇《大明風華》、《錦衣之下》、宋朝劇《清平樂》等，不過唐朝劇似乎不多，除了去年易烊千璽、雷佳音主演的《長安十二時辰》。如今終於再有唐朝劇，同時小說也有大批書粉，令網友倍感期待。