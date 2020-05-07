羅志祥被爆料只曾對呢位女神動心　竟然唔係愷樂同周揚青！

內地網紅周揚青（Grace）上月在微博以一封分手信踢爆羅志祥（小豬）私生活不檢點、與旗下女藝人有不正當關係、多人運動等，事件掀起軒然大波，小豬演藝不止事業受到重創，形象更是插水，連帶外界對他一直以來的感情生活也關心起來，包括與旗下女藝人「蝴蝶姐姐」簡愷樂有關係。日前，台灣資深媒體人許聖梅，在節目中爆料在小豬的歷任緋聞名單中，只曾對一位女神付出過真心，那就是S.H.E的Selina（任家萱）。

許聖梅爆料指小豬的歷任緋聞名單中，只曾對一位Selina付出過真心。（Seline IG／羅志祥IG）

小豬和Selina在2005年傳過緋聞，男方多次被拍到進出Selina住處，兩人也常相約打網球，不過因為偶像身份，兩人沒有承認過這段戀情，只稱對方是「好朋友」。許聖梅指，Selina常陪羅媽媽打麻將，連羅媽媽都覺得這個女生不錯，「小豬真的很認定了Selina，兩個人常常在節目上打情罵俏。」小豬曾在訪問透露，自己為女友扮了一整天的聖誕老人，不久後，Selina也在其他訪問中提到，男朋友喜歡扮聖誕老公公逗她開心，二人的說法不謀而合。但一年後，傳因為Selina和黃子佼過從甚密，令小豬醋意大發分手。