【撈出個世界】夫婦移民葡萄牙300萬買3千呎大屋　有咩投資條件？

ViuTV新節目《撈出個世界》由網絡紅人譚杏藍（小花）、旅遊達人吳蚊蚊、藝人李敏（Ranya）和陳子豐（Colin）主持，到訪各地訪問5個移居了的香港人，看看他們的奮鬥過程之餘，也了解一下他們的生活是否如想像中美好。第一集講到一對移民到葡萄牙波圖的夫婦，原來他們移民前只到過當地一次就有這樣的決定！

移民到葡萄牙前，太太只到過當地一次，而丈夫更是一次也沒有去過，靠片段睇樓，非常大膽！（《撈出個世界》電視截圖）

葡萄牙的移民門檻相對其他歐洲城市較低，而且當地生活成本不高，近年成為移民熱點。小花這次訪問的主角是一對夫婦Desmond和Jeanette，他們在2018年年尾全家移居葡萄牙，一家人除了有他們兩口子，更有三隻狗、兩隻貓和兩隻馬。他們人到中年，放棄在香港的一切，重新適應在第二個地方的生活。Desmond發展自己的興趣，開設關於東南亞食物的的烹飪課程，而Jeanette就是馬匹治療師。

點擊下圖看看移民葡萄牙要符合什麼條件︰

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小花聽到價錢都勁意外！（《撈出個世界》電視截圖）

最重要的部分，當然是住的地方，他們的屋是一間棕色像朱古力的獨立屋，2018年用了約三百萬港元，就購入到這間兩層兼有齊地庫、車房、花園的三千呎大屋，相比起香港，便宜一大截！而且，小花指參觀完覺得不止得三千呎，原來他們是計實用面積，和地庫、天台也不計算在內，而且他們有相熟朋友介紹，裝修費只用了三萬港元左右，真的是超值！

點擊下圖逐格睇吓呢間大屋啦！

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