【多圖】天王嫂方媛大騷腹部馬甲線　產後曾瘦到體重只有39公斤！

郭富城愛妻方媛得到天王的萬千寵愛，經常在社交平台幸福。日前，方媛在IG貼出兩張大曬馬甲線和平坦小腹的靚相，一點也不像兩女之母！

方媛大騷纖腰！（Instagram@mokafy）

「天王嫂」方媛在IG貼出的照片中，見她穿着家居服，短身的上衣令她的腹肌盡現，她留言寫道︰「再練一下馬甲線是不是就有了」，網民大讚她︰「好美喔！」、「靚嫂的小蠻腰」、「天王嫂不是浪得虛名」、「哇……怎麼减肚子，居然一點肉都没有」等，有人更指見到她的窈窕身材，感到自卑了。事實上，方媛生完第一胎的時候，就曾公告自己的體重已瘦到39kg，雖然身材一向瘦小，但她也勤做運動，TRX、拳擊等，有時更會一日連續運動4小時，為了Keep身材，也下了不少苦功。而在去年中才剛誕下二女的方媛，產後就已經極速修身，現在大騷努力的成果！

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