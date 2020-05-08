【多圖】大馬空姐網紅IG騷迷人曲線　拍片教15分鐘練馬甲線勁專業

即時娛樂
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馬來西亞27歲的網紅JoeyTng（湯祖瑜）憑著甜美笑容俘虜不少粉絲，她除了是一名空姐外，同時更是一個健身教練，會拍片教人做運動，身材Fit爆的她，會在社交平台分享健身心得和展示成果，IG累積廿多萬粉絲。

JoeyTng常騷馬甲線，腹部沒有一點多餘的贅肉。（Instagram@joeytng）

JoeyTng在IG分享的照片非常火辣，盡騷健美的身形，她日前在IG跟大家分享了開始做運動的原因，她說︰「『妳是怎麼開始運動的？』從16歲開始跟著爸爸媽媽一起去上瑜珈課，起初真的很辛苦，想放棄，但學費繳了沒辦法。後來日子久了，一年兩年，發現自己身體狀況，柔軟度和精神都比從前好很多，鼻子過敏症也完全康復。接著，就慢慢開始接觸各種不同類型的運動。一直到現在，已無法自拔。」難怪她對運動的認識這麼多。

迷人曲線。（Instagram@joeytng）

點擊下圖睇更多佢嘅靚相︰

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JoeyTng在YouTube的個人頻道經常上傳片段教大家做運動，近日她上載一條15分鐘教大家練下腹肌肉和瘦腰的片段，網民大讚實用，而且難度只有兩粒星，大家可以一齊學起來！

點擊下圖睇吓點做︰

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