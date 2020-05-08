阿嬌鍾欣潼3月已簽紙離婚　老公賴弘國親證：她不愛我啊！

現年39歲鍾欣潼（阿嬌）前年閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，兩人婚後生活一直恩愛，可是今日（8/5）卻爆出兩人早於3月1日離婚的消息！據台灣傳媒報道，主動提出離婚是阿嬌，而今次已經是第二次提出離婚，而賴弘國亦曾試圖挽回。有台灣記者向賴弘國求證，而男方亦承認今年3月1日已與阿嬌離婚，「她不愛我啊」，他又指阿嬌前年美國婚禮後已經後悔結婚，但因為已經與真人騷簽約，所以才維持婚姻關係。

而阿嬌所屬公司英皇娛樂亦代阿嬌向傳媒承認消息：「雙方已經簽了分居協議，希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有甚（什）麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很專（尊）重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

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由於法律規定夫妻必須分居達一定時間才能正式離婚，所以阿嬌之前已經將離婚協議書寄給賴弘國。賴弘國自知事此至此已經沒法挽回，所以只好簽名同意。另外，由於兩人結婚之前已經簽好協議書，申明雙方財政獨立，所以沒有分身家的問題。

想不到兩人婚姻只維持14個月。（Instagram/@q_gill）

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