【吐槽大會】阿嬌鍾欣潼否認賴弘國「食軟飯」︰但可能是他的願望

鍾欣潼（阿嬌）在2018年跟台灣醫生賴弘國結婚，兩夫婦不時於網上放閃。不過，賴弘國之後卻被傳與女網紅出軌，又被指「食軟飯」，負面新聞多多。日前，阿嬌在內地綜藝節目《吐槽大會》又繼續爆料，以搞笑方式為老公洗白！

阿嬌跟賴弘國結婚後負面新聞多多，不過二人一於一齊面對，粉碎傳言。（Instagram@q_gill）

阿嬌一開始驚爆︰「其實不用金姐催我生孩子，我跟我老公已經備孕了。」台下一時歡呼，不過她續說︰「因為我胖了20多斤（10幾公斤），所有人見到我都很驚訝，還備孕？不是已經懷上了嗎？」她後來直接說︰「其實我今天來，就是要為我老公洗白，他在網上被人罵得很慘！」她續說︰「我讓他，你別去看評論了，他非要看，看完又生氣。」之後阿嬌直接回應有關賴弘國「食軟飯」的傳聞，她直指︰「其實她沒有花過我的錢，反而是我一直花他的，尤其是在結婚前，買機票、買禮物、辦Party都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了！這個不是事實，但可能是他的願望吧。」調侃間為她老公澄清。

阿嬌為老公澄清！（網上圖片）

另外，阿嬌又回應了賴弘國夜會女網紅的傳聞，她指︰「其實那個（女網紅）是我們的朋友，當時吃飯時有很多人，但媒體只截了他們兩個的圖，取了個標題說『賴弘國女網紅 沒時間和阿嬌生孩子』，媒體真的太有創造力啦。」其後阿嬌又剖白更多︰「在我們確定婚姻關係的時候，就知道要面對很大的壓力，所以我們會彼此更包容，Michael（賴弘國）比我小八歲，還很年輕，可能有一些地方不夠成熟，但我會一直相信他，支持他。」最後笑說︰「為了洗白他，我盡力了！」

賴弘國也公開示愛！（網上圖片）

之後到賴弘國說話時，有透露自己當時受負面新聞影響，有點崩潰。他又有澄清，自己開診所，資金方面都是靠自己，阿嬌沒有幫手，他說︰「我可以肯定說，我靠的全部都是我自己！」又趁機跟老婆示愛講「愛你唷」，二人簡直閃盲觀眾！