【阿嬌離婚】賴弘國花光積蓄將老婆寵成公主　鍾欣潼不領情提離婚

鍾欣潼（阿嬌）2018年閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，今日（8日）傳來二人已於3月1日離婚的消息，這段婚姻只維持一年多，賴弘國更親認因為簽約真人騷，兩人才勉強繼續假面婚姻。據知，離婚由阿嬌提出，賴弘國曾試圖挽回不果，他失落對媒體說：「她不愛我啊！」其實賴弘國在公開與阿嬌的戀情後忽然從普通人變成媒體焦點，承受不少壓力，先是因為二人經濟實力相差甚遠，賴弘國被指「食軟飯」；及後又被指夜會網紅，婚變傳聞時有傳出，但賴弘國仍力排眾議維持這段婚姻，更為這段感情付出不少！

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二人經濟實力懸殊 賴弘國仍大方滿足阿嬌



賴弘國收入不俗，平時都是想買就買，於是二人拍拖初期，賴弘國曾將自己的信用卡交給阿嬌：「我的卡任妳刷！」但某次阿嬌購物回家後，賴弘國收到付款簡訊時卻倒抽十口氣：「她真的就是任刷，沒在跟你客氣！」二人到夏威夷旅行時，阿嬌突然跟賴弘國說：「我們買個戒指結婚吧！」誰知戒指價錢超過信用卡額度，賴弘國最後尷尬地叫台北的助理匯錢過來。二人辦婚禮時，賴弘國呻壓力大：「怎麼會有人結婚結到到破產！」據知美國的婚前派對，男方只邀請了十餘位親友，阿嬌卻大方地邀請了80多名親友，加上馬爾代夫度蜜月，賴弘國表示幾乎花光了他的積蓄。



賴弘國曾對「食軟飯」話題感到崩潰，表示開診所全部都是靠自己：「我可以肯定說，我靠的全部都是我自己！」對此阿嬌曾在節目上直認不諱，亦撐老公從沒有「食軟飯」︰「其實他沒有花過我的錢，反而是我一直花他的，尤其是在結婚前，買機票、買禮物、辦Party都很貴的，所以你們不要再說我老公吃軟飯了！」

鍾欣潼與賴弘國之間的愛情一直不被大眾看好！（Instagram／@q_gill ）

賴弘國和阿嬌因為工作關係不時分隔異地，賴弘國一有時間都會飛來香港，希望把握時間相處，以維持這段遠距離的愛情，阿嬌曾透露：「有時候他工作到凌晨，都要專門飛來香港，只為了陪我一下下。」今年2月武漢肺炎持續嚴峻，但賴弘國不懼疫情，專誠由台灣飛到馬來西亞探班阿嬌，二人當時仍在健身室自拍放閃，後來阿嬌告訴賴弘國自己想了很久，發現自己還是不愛他，不想再浪費時間，讓賴弘國只好接受離婚。