【阿嬌離婚】賴弘國IG千字文終極回應：重來一次還是會和妳結婚

阿嬌鍾欣潼被爆3月已與老公賴弘國簽紙離婚，今日（8/5）雙方先後向傳媒確認消息，不足年半的港台婚姻正式告吹。下午3點半左右，賴弘國在IG寫下千字文再回應事件，直指自己「又單身了」，更稱一切發生得很突然：「記得2月我到馬來西亞探妳的班我們一起運動，我要離開時妳還說想送我到機場，因為疫情我們不知道何時能再見。」

賴弘國今日IG貼出與阿嬌的黑白合照，憑弔兩人愛情已逝。（Instagram/@m01yb46）

賴弘國直言過去3年的相處時光如美夢般美好，經常被對方感動，此生此世也報不了這份恩情：「回想2018時，LA（洛杉磯）的婚前派隊（對）後妳突然變的冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。今年3月，妳打來跟我說：對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法，想要分開時，我還以為妳在開完（玩）笑。」

點擊重溫兩人前年婚禮：

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賴弘國又直言收到阿嬌寄來的分居協議，「從難過到憤怒到失落到接受現實」，雖然暫時未走出傷感，但仍然好感謝對方誠實講出感受：「謝謝妳曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。下次來台北我們再一起去喝運頓梗湯吧！」文尾亦重申今後不再回應關於婚姻的話題。