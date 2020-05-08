【阿嬌離婚】夫妻有愛無性注定分開？　陳煒白韻琹認對感情影響大

鍾欣潼（阿嬌）2018年5月閃嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國，今日（8日）傳來二人已於3月1日離婚的消息，這段婚姻只維持一年多，據知離婚由阿嬌提出，賴弘國曾試圖挽回不果，更失落對媒體說：「她不愛我啊！」有知情好友指出阿嬌與賴弘國的婚姻關係變質可歸究於性生活不協調，二人已經至少有一年沒有性生活，賴弘國日前被問及此事亦沒有正面否認。翻看過去娛樂圈的新聞，「有愛無性」的愛情關係最後大多悲劇收場。

任家萱

台灣團體S.H.E成員任家萱（Selina）於2011年嫁張承中，雖然當時在內地拍劇發生意外全身有54%燒傷，張承中仍然對她不離不棄。在Selina的復健之路那四年，為怕影響傷口復元，必需和老公分房睡；即使在馬爾代夫度假時也只是同床睡但沒有發生關係，二人一起共患難卻始終無法跨過「無性婚姻」這一關，在2016年離婚收場。

+ 4 + 3 + 2

白韻琹

1989年，白韻琹與比她年輕15歲的律師謝偉俊同居，有說他們早於1997年已在美國註冊結婚，二人相伴逾30年。2013年白韻琹曾坦言與謝偉俊是有名無實的夫妻，彼此之間沒有性生活：「我同佢唔算夫妻，廿幾年冇行房、冇人錫冇人攬。」表示若然重新選擇會選擇第二個，亦有過離婚的意向。

+ 6 + 5 + 4

蔡琴

蔡琴1984年拍攝《青梅竹馬》與導演楊德昌結緣，拍拖一年即結婚，但楊德昌提倡「柏拉圖式愛情」，即無性婚姻：「不讓這份感情摻入任何雜質，不能受到任何的褻瀆和束縛。」並希望集中精力在工作上，獲蔡琴接受；兩人同居一室，卻不同床而卧，有夫妻之名，卻無夫妻之實。婚後10年，楊德昌向蔡琴攤牌，說自己戀上鋼琴家彭鎧立，並提出離婚，及後更與彭鎧立誕下兒子。在楊德昌離世後，蔡琴寫道：「作為一個女人，他給我個寂寞多過甜蜜。」

+ 5 + 4 + 3

陳煒

陳煒2008年跟年輕3歲的台灣商人顏志行結婚，隨即退出娛樂圈做全職主婦，她更一度隨老公到泰國定居，但丈夫卻集中火力打拼事業、經常到外地公幹，陳煒常常獨自在家，以煮食、餵貓度日，又一度懷疑自己魅力，二人聚少離多，夫妻性生活不協調；前夫亦在2012年主動提出離婚。陳煒及後接受傳媒訪問，對「有愛無性」的生活直認不諱：「如果感情好、經常掂我，都唔會離婚啦！」